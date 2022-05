Mario Strikers: Battle League Football, video mostra la personalizzazione degli stadi

L'account Twitter di Nintendo Italia ha pubblicato un nuovo video di Mario Strikers: Battle League Football che presenta la modalità Club Striker, grazie alla quale i giocatori possono personalizzare gli stadi come preferiscono.

Nella modalità Club Striker potremo scegliere liberamente i pali, il terreno di gioco, le decorazioni, le tribune e molti altri elementi del campo e della struttura circostante. Come possiamo vedere nel filmato le opzioni a disposizioni sono tantissime e cambiano in maniera significativa l'aspetto dello stadio della nostra squadra.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Mario Strikers: Battle League Football sarà disponibile dal 10 giugno in esclusiva per Nintendo Switch. Dopo il lancio il gioco sarà supportato con una serie di contenuti gratuiti, tra cui possiamo aspettarci anche decine di nuovi personaggi, come suggerito da un recente leak.

Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Mario Striker: Battle League Football e il nostro speciale in cui vi parliamo della storia della serie Nintendo che reinterpreta in modo originale lo sport del calcio.