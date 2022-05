Final Fantasy 16 ancora il più atteso su Famitsu, ma Xenoblade Chronicles 3 avanza

Cambia poco in vetta alla classifica stilata da Famitsu sui giochi più attesi dal pubblico nipponico, con Final Fantasy 16 che risulta ancora primo ma deve vedersela con l'avvicinamento costante di Xenoblade Chronicles 3, oltre ad altri giochi Nintendo Switch che per il resto dominano.

Vediamo dunque la classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

[PS5] Final Fantasy XVI - 504 voti [NSW] Xenoblade Chronicles 3 - 419 voti [NSW] Splatoon 3 - 403 voti [NSW] Bayonetta 3 - 392 voti [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 - 376 voti [NSW] Dragon Quest X Offline - 334 voti [NSW] Live A Live - 257 voti [NSW] Monster Hunter Rise: Sunbreak - 219 voti [NSW] Pokemon Scarlet / Violet - 207 voti [NSW] Ushiro - 196 voti [NSW] Fire Emblem Warriors: Three Hopes - 148 voti [NSW] Anonymous;Code - 127 voti [PS5] Pragmata - 119 voti [PS4] Witch of the Holy Night - 117 voti [NSW] Metal Max: Wild West - 108 voti [PS4] Anonymous;Code - 106 voti [PS5] Soul Hackers 2 - 103 voti [PS4] Soul Hackers 2 - 101 voti [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II - CRIMSON SiN - 90 voti [NSW] Mario Strikers: Battle League - 85 voti [PS5] Dragon Quest X Offline - 83 voti [PS4] Star Ocean 6 - 82 voti [PS4] Dragon Quest X Offline - 80 voti [NSW] Klonoa Phantasy Reverie Series - 64 voti [PS5] Hogwarts Legacy - 60 voti [PS4] EVE ghost enemies - 58 voti [PS5] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II - CRIMSON SiN - 56 voti [PS5] Star Ocean 6 - 55 voti [NSW] Witch on the Holy Night - 53 voti [PS4] 9 -nine- - 51 voti

Proprio come visto nella settimana passata, anche in questo caso è Final Fantasy 16 a risultare il gioco più atteso dal pubblico nipponico di Famitsu, con Xenoblade Chronicles 3 a seguire e uno Splatoon 3 che sta correndo di gran carriera, raggiungendo quasi la seconda posizione. Per il resto, si assiste al solito dominio dei giochi Nintendo Switch che occupano gran parte della classifica, almeno nella zona alta.

Come sempre, bisogna considerare che il campione di utenti preso in esame è piuttosto ristretto, ma può essere considerato indicativo dei gusti e delle tendenze del pubblico giapponese.