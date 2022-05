Final Fantasy 16 è di nuovo primo nella classifica di Famitsu, ma è Nintendo Switch a dominare

Final Fantasy 16 è ancora una volta in cima alla classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu, famosa rivista giapponese. Si tratta di un risultato che si ripete da settimane, ma non bisogna dimenticarsi del resto della classifica che, senza sorpresa alcuna, è completamente composto da giochi per Nintendo Switch. Ecco la Top 10 con il numero di voti:

[PS5] Final Fantasy 16 - 594 voti

[NSW] Splatoon 3 - 488 voti

[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - 484 voti

[NSW] Bayonetta 3 - 482 voti

[NSW] Xenoblade Chronicles 3 - 466 voti

[NSW] Dragon Quest 10 Offline - 424 voti

[NSW] Pokemon Scarlatto e Violetto - 355 voti

[NSW] Monster Hunter Rise: Sunbreak - 334 voti

[NSW] LIVE A LIVE - 329 voti

[NSW] Fire Emblem Warriors: Three Hopes - 244 voti

Come potete vedere, il gioco di Square Enix - in versione PS5 - è in grado di raccogliere quasi 600 voti, superando così nettamente il gioco in seconda posizione, Splatoon 3. Quest'ultimo batte anche il seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild di pochissimi voti, probabilmente anche grazie al fatto che è in uscita a breve termine. A strettissimo giro troviamo anche Bayonetta 3.

Il protagonista di Final Fantasy 16

Non è una sorpresa che i giocatori giapponese siano concentrati soprattutto sui giochi Nintendo Switch, visto che si tratta della console di maggior successo sul territorio, con un enorme vantaggio rispetto a PlayStation e Xbox.

Diteci, tra questi quali sono i giochi che attendete di più?