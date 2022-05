Insomniac Games: il gioco multiplayer per PS5 potrebbe essere una nuova IP

Come sappiamo da tempo ormai, Insomniac Games sta lavorando a un nuovo gioco multiplayer per PS5, dunque un'esperienza potenzialmente molto differente agli ultimi titoli realizzati dagli autori di Marvel's Spider-Man e Ratchet & Clank: Rift Apart. Ora un annuncio di lavoro sembrerebbe confermare che il progetto in questione si tratta di un'IP nuova di zecca, eliminando dunque dall'equazione le teorie su un nuovo Resistance.

Nello specifico la nuova posizione disponibile è quella di Art Director. Tra i doveri e le responsabilità del candidato vengono menzionati la "direzione artistica in un ambiente multiplayer" e assistere il team per la "pianificazione della pre-produzione e lo sviluppo di una nuova IP".

Insomniac Games

In particolare quest'ultimo passaggio sembrerebbe confermare per l'appunto che il gioco in questione sarà una nuova IP e non basato su un brand su cui Insomniac Games ha già lavorato in passato. Possiamo escludere a priori dunque un nuovo Resistance, la serie sparatutto in prima persona dell'era PS3, come come ipotizzato alcuni mesi fa per via delle immagini e riferimenti pubblicati sui social di Insomniac Games in passato.

Inoltre, pare che lo sviluppo sia ancora in una fase embrionale, dato che si parla di pre-produzione. D'altro canto supponiamo che al momento il grosso delle forze dello studio sia impegnato su Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine.