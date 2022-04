Insomniac Games su un gioco multiplayer, continuano i lavori e c'è chi pensa a Resistance

Insomniac Games continua a lavorare sul suo nuovo progetto multiplayer e a riprova di questo ci sono nuovi annunci di lavoro per ruoli chiave all'interno di questo titolo ancora misterioso, che in molti sperano sia collegato a Resistance.

A dire il vero, non si sa assolutamente nulla del gioco in questione: già l'anno scorso era emerso il fatto che Insomniac Games fosse impegnata su un gioco multiplayer, con questo aspetto come unica caratteristica emersa finora e dunque presumibilmente caratterizzante di tutta l'esperienza.



D'altra parte, non è un mistero che Sony abbia intenzione di puntare particolarmente sui giochi multiplayer e live service nel prossimo futuro di PS5, dunque anche questo progetto di Insomniac Games potrebbe rientrare nella tendenza, ma è ancora presto per congetture, mentre una grande quantità di persone spera che si tratti di Resistance.

Da parte sua, il team continua a pubblicare sui propri social immagini e riferimenti alla serie ormai bloccata da anni, alimentando le speranze dei fan ma senza alcun elemento concreto a sostegno di un ritorno della serie sulle scene, dunque è difficile prendere per buone delle supposizioni del genere.

Il nuovo annuncio di lavoro, nel frattempo, riguarda un Senior Gameplay Manager, da inserire nel "team di engineering di importanza mondiale" per il "nuovo progetto multiplayer", che sembra essere un titolo di una certa importanza e ampiezza, a giudicare dai riferimenti a produzioni tripla A e alle richieste sui candidati.

Insomniac Games sta lavorando, nel frattempo, anche a Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, ma abbiamo visto anche in passato come sia in grado di lavorare con notevole velocità su più progetti contemporaneamente, dunque la cosa non stupisce più di tanto.