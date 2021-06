Insomniac Games assume per un gioco multiplayer per PS5

Insomniac Games sta assumendo sviluppatori per un nuovo progetto: un titolo multiplayer per PS5. Lo studio appare come instancabile, visto che è appena reduce dal lancio di Ratchet & Clank: Rift Apart, sempre per PS5.

L'annuncio è arrivato dall'account Twitter ufficiale di Insomniac, dove possiamo leggere: "Insomniac sta assumendo! Abbiamo cinque nuove posizioni lavorative aperte per un progetto multigiocatore. Unisciti a noi ed entra a far parte della #PlayStationStudiosFamily lavorando a qualcosa di emozionante!"

Le figure ricercate sono un creative director, un systems designer (multiplayer), uno story lead, un art director e un VFX artist. La posizione in cui si cita il multiplayer direttamente, richiede di supervisionare "diversi aspetti delle caratteristiche multiplayer, le meccaniche il system design e altro ancora."

Nonostante i titoli più recenti di Insomniac Games siano stati tutti single player, a partire dal già citato Ratchet & Clank: Rift Apart, passando per i due Marvel's Spider-Man fino ad arrivare a Sunset Overdrive, Insomniac non è nuova al multiplayer. Fuse, Ratchet & Clank: All 4 One e i Resistance avevano tutti delle modalità multiplayer.