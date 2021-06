Dead Space, remake in vista: la serie di Visceral Games sta davvero per tornare?

Dead Space potrebbe tornare a breve con un remake che proverà a rilanciare l'affascinante mix di fantascienza e horror creato nel 2008 dagli ormai defunti Visceral Games, recuperando in questo modo una proprietà intellettuale che Electronic Arts tiene ferma ormai da troppo tempo, inspiegabilmente.

Secondo le ultime voci, il nuovo Dead Space sarebbe stato affidato a EA Motive, team autore dell'ottimo Star Wars: Squadrons, che continuerebbe in tal modo a occuparsi di produzioni ambientate nello spazio sebbene con caratteristiche e atmosfere profondamente diverse.

Dead Space, un artwork ufficiale.

A pensarci, la ferita per tantissimi appassionati è ancora aperta: quando Electronic Arts ha chiuso Visceral Games siamo rimasti tutti sorpresi, proprio per via dello straordinario lavoro compiuto dallo studio sulla trilogia di Dead Space.

In quel periodo il team si stava occupando di un ambizioso tie-in di Star Wars, probabilmente la base di quello che è poi diventato Star Wars Jedi: Fallen Order, e la sua chiusura ha dato vita a una appassionata discussione in difesa dei giochi single player.

Dead Space 2 e gli orribili necromorfi.

Alla fine dei conti quella di Visceral Games è stata la storia di una grande visione incompiuta, e a diversi anni dalla chiusura dell'azienda fa piacere pensare che l'affascinante universo creato da quello studio, così inquietante e tenebroso, possa continuare a vivere, sebbene per mano di qualcun altro.

Dead Space 4 avrebbe avuto una protagonista femminile, ha rivelato tempo fa l'ex creative director di Visceral Games e chissà, magari questa idea verrà ripresa nel nuovo, eventuale capitolo del franchise oppure in quello che sarà il suo rifacimento.

Quale che sia la soluzione scelta in questo caso da Electronic Arts e da EA Motive, sarà sicuramente interessante vestire nuovamente l'iconica corazza potenziata che è stata di Isaac Clarke ed eplorare bui corridoi di qualche stazione spaziale misteriosamente abbandonata, con la possibilità che un necromorfo spunti fuori all'improvviso.

Sensazioni da vero survival horror, a cui il filone ha un po' rinunciato negli ultimi anni e che sarebbe piacevole provare ancora una volta. Voi che ne pensate? Ci sarà davvero un ritorno di Dead Space? Si tratterà di un nuovo capitolo o di un remake? Quale direzione potrebbe prendere la serie? Parliamone.