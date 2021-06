Steam: sono iniziati i saldi estivi

Come da programma, puntuale come il macellaio di Gabe Newell, Steam ha lanciato i suoi saldi estivi, con sconti e offerte su migliaia di titoli. I saldi estivi iniziano oggi 24 giugno e terminano l'8 luglio 2021 alle ore 19:00. Interessante la nuova divisione dei saldi per generi, che consente di trovare con più efficacia titoli che possano interessarci.

Il meta gioco dei saldi estivi si chiama Forgia il tuo destino, e serve essenzialmente per sbloccare alcuni adesivi e per far vedere il nuovo sistema di navigazione dei saldi per generi. Per partecipare bisogna disporre di un account attivo e senza limitazioni. Leggiamo i dettagli tratti da Steam stesso:

Sei chiaramente un eroe. Lo dicono tutti. Ma che tipo di eroe? I saldi estivi di quest'anno non sono dei semplici saldi superscontati: stai per affrontare una sfida di brevi storie, ciascuna con un finale a scelta che aiuterà a stabilire che tipo di eroe sei.

Scegli tra due possibili azioni in ciascuna delle quattordici storie in cui forgiare il tuo destino attraverso i saldi e ricevi un adesivo animato che rifletterà le decisioni prese. Al completamento di ciascuna storia riceverai una delle cinque medaglie uniche a testimonianza del tuo destino.

Quindi fai la tua scelta! Tutti gli articoli devono essere reclamati prima dell'8 luglio alle 19, quando terminano i saldi estivi.

Ora non vi resta che andare sulla pagina ufficiale dei saldi di Steam e iniziare a cercare qualcosa che faccia al caso vostro. Il nostro consiglio è sempre quello di partire dalla Lista dei desideri, dove sicuramente avrete messo qualcosa di interessante.