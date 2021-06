PES 2022: l'Open Beta e le novità del gameplay

Con una mossa a sorpresa Konami ha pubblicato online una open beta sugli store PS4, PS5, Xbox One e Series X/S per un "New Football Game". Entrando all'interno del test online si può notare come effettivamente il gioco sia molto simile a un possibile PES 2022 o eFootball PES 2022, in base a come verrà denominato il calcistico nipponico, rappresentando a tutti gli effetti un assaggio di quello che dobbiamo aspettarci dal prossimo gioco calcistico di casa Konami. In attesa dell'annuncio previsto per il 21 luglio, abbiamo giocato l'open beta per raccontare le nostre impressioni e riepilogare cosa ci dice di PES 2022.

Perché non è PES 2022 Modalità, comparto grafico e perfino tutto ciò che compone il gameplay di questa open beta potrebbe essere soggetto a modifiche e non rappresenta la qualità finale dell'opera. Una frase a cui i giocatori sono spesso abituati se bazzicano assiduamente le fasi di prova, ma in questo caso è ancora più importante sottolinearlo dato che il test è solo in piccola parte una mossa per creare hype attorno a PES 2022, ma è soprattutto un modo per testare il matchmaking e la stabilità del server. Proprio da questo punto partiremo dunque, e possiamo confermarvi che le partite durante la nostra prova non hanno subito neanche un calo dal punto di vista di connettività e tutto è filato liscio come l'olio. Si potrà constatare ulteriormente la stabilità col passare delle ore, ma fino al momento in cui scriviamo tutto è sempre andato alla perfezione. Quello che manca a questo New Football Game è tutta una serie di dettagli che chiaramente erano marginali ai fini di questa prova: le animazioni del pubblico, l'illuminazione degli stadi nei replay, ma anche la varietà di coreografie e cori. Anche l'erba e le texture a bordocampo non sono ovviamente quelle di un PES fatto e finito, mentre dal punto di vista dei modelli dei giocatori (ricordiamo che il gioco è passato all'uso di Unreal Engine) si può notare come l'obiettivo in questa prova non era quello di impressionare i giocatori. Si percepisce e si vede la base di un lavoro che ovviamente è ben lontano dal teaser trailer di PES 2022 in cui tutti, noi compresi, avevamo lasciato la mandibola al suolo vedendo il render del buon Messi.