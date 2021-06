Demon Slayer: data di uscita ufficiale occidentale annunciata

Annunciata la data di uscita ufficiale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles in occidente: 15 ottobre 2021. Il nuovo gioco d'azione di CyberConnect2 sarà distribuito da Sega e sarà disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.

L'edizione standard di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles costerà 59,99 dollari, mentre quella Digital Deluxe 69,99 dollari. La prima includerà come bonus una chiave per sbloccare il Tanjiro Kamado di Demon Slayer Academy. Tutte le copie acquistate nel periodo di lancio includeranno anche una chiave per sbloccare Giyu Tomioka e Shinobu Kocho di Demon Slayer Academy.

La Digital Deluxe Edition include le chiavi per sbloccare Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira versioni Demon Slayer Academy; il costume di gioco Butterfly Mansion Patient Wear per Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira; 8.000 punti Slayer e l'accesso anticipato al gioco il 13 ottobre 2021.

In Giappone, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles uscirà il 14 ottobre 2021. Probabilmente, visto il successo della serie anche in occidente, Sega e Aniplex hanno spinto per avere un lancio contemporaneo in tutto il mondo.