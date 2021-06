Windows 11 farà girare le app di Android

Durante la presentazione di oggi di Windows 11 è stata annunciata un'importante novità: il nuovo sistema operativo di Microsoft potrà far girare le applicazioni Android. Purtroppo non potranno essere scaricate da Google Play, ma bisognerà passare per l'Amazon App Store.

Le applicazioni Android saranno installate localmente su Windows 11 e appariranno nella Taskbar e nel menù di avvio. Non richiederanno l'utilizzo del telefono per funzionare.

Microsoft non ha spiegato nel dettaglio la novità, ma evidentemente ci ha lavorato molto, dato che le applicazioni saranno trovabili anche tramite il nuovo Microsoft Store, completamente rivisto per l'occasione.

Windows 11 sarà disponibile a partire da questo autunno. Il supporto per le applicazioni Android sarà reso disponibile al pubblico insieme al sistema operativo. Nel mentre i membri del programma insider potranno provare prima del tempo delle build semi definitive.

Infine, vi ricordiamo che Windows 11 integrerà nativamente Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft che dà accesso a centinaia di giochi, anche su PC.