Marvel's Avengers: disponibile da oggi la skin di Captain America dell'MCU

Da oggi 24 giugno 2021 potrete vestire il vostro Captain America di Marvel's Avengers con con la skin dell'MCU ispirata alla versione del personaggio vista in Avengers: Endgame. Si tratta della prima skin MCU del gioco dalla Mark 85 di Iron Man, rilasciata lo scorso maggio.

Inoltre, nei prossimi mesi dovrebbero arrivare molti nuovi contenuti per il gioco, alcuni dei quali davvero ambiziosi stando alle parole dello sviluppatore Crystal Dinamics. Il più anticipato è sicuramente il DLC War for Wakanda, un aggiornamento gratuito con protagonista Black Panther. L'obiettivo del nuovo super eroe (per il gioco) sarà quello di difendere la sua terra da Ulysses Klaw.

Martedì è iniziato l'evento legato al Cubo Cosmico, che include un nuovo settore dove gli Avengers devono vedersela con Monica Rappaccini. L'aggiornamento ha portato con sé un brutto bug che mostrava a schermo l'IP dei giocatori, fortunatamente sistemato con una patch di bugfix pubblicata poche ore dopo.