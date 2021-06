Marvel's Avengers: War for Wakanda, DLC su Black Panther ha trailer e data di uscita

Marvel's Avengers era ovviamente presente alla conferenza Square Enix all'E3 2021, dalla quale è arrivata in particolare la presentazione di Marvel's Avengers: War for Wakanda, ovvero la nuova espansione del gioco dedicata a Black Panther, che arriverà ad agosto 2021.

Il trailer di presentazione è una cinematica che introduce la storia del nuovo frammento di gioco tutto incentrato su Wakanda e Black Panther, ovviamente, in arrivo questo agosto gratis per tutti i possessori di Marvel's Avengers.

Grande protagonista è il nuovo personaggio aggiuntivo che va ad arricchire le fila dei super-eroi disponibili nel gioco e soprattutto la sua terra natale, che si porta dietro tutte le caratteristiche particolari in termini di scenografie e tecnologie avanzate.

La storia vede Klaw impegnato nel tentativo di conquistare i segreti di Wakanda, penetrando a fondo nel territorio e sabotandone i sistemi di difesa, fino a distruggere parte delle strutture della regione africana segreta. Sta dunque a Black Panther e agli altri Avengers cercare di fermare la minaccia e salvare Wakanda.

In attesa di una data di uscita precisa, vediamo dunque il trailer di War for Wakanda, che riporta quantomeno il mese di agosto come periodo di lancio. Ricordiamo inoltre che, durante la conferenza Square Enix, è stato presentato anche il nuovo Marvel's Guardians of the Galaxy, come potete vedere anche leggendo il riepilogo con tutti i giochi e gli annunci della conferenza Square Enix all'E3 2021.