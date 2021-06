Square Enix, E3 2021: tutti i giochi e gli annunci della conferenza

La conferenza di Square Enix per l'E3 2021 si è appena conclusa, ed eccoci a scrivere l'ormai tradizionale recap con tutti i giochi e gli annunci presentati nel corso dell'evento.

Il publisher giapponese è partito alla grande con l'annuncio di Marvel's Guardians of the Galaxy, il nuovo titolo sviluppato da Eidos Montreal e basato sui celebri eroi protagonisti anche di una saga cinematografica di grande successo nell'ambito del Marvel Cinematic Universe.

In uscita il 26 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, Marvel's Guardians of the Galaxy è stato mostrato anche con un video di gameplay che fornisce un'idea piuttosto chiara delle meccaniche di gioco.

Marvel's Guardians of the Galaxy, i protagonisti alle prese con un nemico bello grosso.

È stata quindi la volta di Legend of Mana, con data di uscita e trailer, e di Final Fantasy Pixel Remaster, con il trailer dei primi sei capitoli in arrivo su Steam e sui dispositivi mobile.

Babylon's Fall è stato annunciato anche per PS5 con un trailer del gameplay che svela finalmente qualcosa in più sull'interessante progetto targato PlatinumGames, senza tuttavia una data di uscita ufficiale.

Dopo il leak è arrivato il trailer ufficiale di Life is Strange Remastered Collection, così come quello di Life is Strange: True Colors, nuovo capitolo della serie.

A chiudere l'evento ci ha pensato Strangers of Paradise Final Fantasy Origin, con trailer e periodo di uscita ufficializzati da Square Enix.