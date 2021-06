Life is Strange Remastered Collection, trailer ufficiale con data di uscita

Life is Strange Remastered Collection è stato presentato con il trailer ufficiale durante la conferenza Square Enix all'E3 2021, che conferma la data di uscita della remaster, fissata al 30 settembre.

Rivelato da un leak, il trailer di Life is Strange Remastered Collection enfatizza i miglioramenti apportati al gioco rispetto alla versione originale, ma in effetti sembra sia cambiato ben poco.

Annunciato a marzo, Life is Strange Remastered Collection racchiude in un unico pacchetto Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm.

Torna ad Arcadia Bay e immergiti in due pluripremiati capitoli di Life is Strange come mai prima!", recita la sinossi ufficiale. "Grafica e animazioni rimasterizzate infonderanno nuova vita al fantastico cast di personaggi e alle loro coinvolgenti storie.