Life is Strange Remastered Collection, data di uscita e trailer rivelati da un leak

Life is Strange Remastered Collection è stata vittima di un leak che ha rivelato in anticipo la data di uscita della raccolta rimasterizzata e il trailer realizzato in occasione dell'E3 2021.

Annunciato da Square Enix a marzo, Life is Strange Remastered Collection sarà disponibile a partire dal 30 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, stando alle indicazioni presenti alla fine del video.

Non bisogna tuttavia prendere questa fuga di materiali alla leggera: come abbiamo riportato alcuni giorni fa, Square Enix sembrerebbe essere l'azienda coinvolta in un grosso leak per l'E3 2021.

Ciò significa che qualcuno è già in possesso dell'intero evento che verrà trasmesso domenica sera e che immaginiamo includerà anche il trailer di Life is Strange Remastered Collection presente all'interno di questa notizia.

Insomma, esiste il concreto rischio che fra oggi e domani compaiano ulteriori leak legati alle produzioni della casa giapponese.