E3 2021 leak: è Square Enix l'azienda coinvolta, per un noto insider

Nelle ultime ore si è parlato di un grande leak, qualcosa di clamoroso, in pratica un'intera conferenza dell'E3 2021 scoperta in anticipo. Per il momento nessuno ha ancora condiviso tale filmato, ma secondo alcune fonti note in ambito videoludico non manca molto. La domanda, fino a poche ore fa, era: quale compagnia si è fatta sfuggire il filmato? Ora abbiamo la risposta di un noto leaker: Square Enix.

L'informazione arriva da Shpeshal_Nick, che afferma senza giri di parole che "La nave che perde è Square". La società giapponese sarebbe quindi la compagnia che ha fatto circolare per errore il video dell'E3 2021 che, molto credibilmente, sarebbe già stato pre-registrato.

Si tratterebbe di un fatto clamoroso, ovviamente. In modo regolare arrivano leak legati a quanto sta per essere mostrato (come il presunto Final Fantasy Souls-like di Team Ninja), ma in questo caso parleremmo di un video completo, con filmati di gioco e non solo. In altre parole, il mondo vedrebbe l'intera conferenza in anticipo: ovviamente sempre ammesso che chiunque sia in possesso del filmato decida veramente di pubblicarlo (con tutti i rischi legali conseguenti). La domanda ora è: come potrebbe rispondere Square Enix?

Per ora, in ogni caso, si tratta solo di rumor: per quanto si parli di fonti note e certe, possiamo solo attendere. Per una volta, crediamo che tutti dovrebbero sperare che questo leak non venga realmente messo in circolazione. In attesa di conferme o smentite, vi ricordiamo i dettagli sull'E3 2021: date, conferenze, publisher, dove guardarlo e come partecipare.