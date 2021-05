Final Fantasy, Team Ninja starebbe lavorando a uno spin off soulslike

Stando a un'indiscrezione, Square Enix avrebbe incaricato Team Ninja di realizzare uno spin off di genere soulslike della serie Final Fantasy. A riportare la voce è stato l'insider SoulsHunt, che si è guadagnato credibilità svelando in anticipo un DLC di Ghost of Tsushima.

Stando alle poche informazioni riportate, il gioco dovrebbe chiamarsi Final Fantasy Origin o qualcosa di simile. Il gioco di riferimento per gli sviluppatori pare che sia Star Wars Jedi: Fallen Order, quindi sarebbe un soulslike molto più accessibile rispetto ai canoni del genere.

La demo del presunto gioco dovrebbe essere disponibile già da questa estate su PSN e servirà per raccogliere i feedback dei giocatori. Final Fantasy Origin dovrebbe essere un'esclusiva temporale di PS5.

La scelta di Team Ninja come team di sviluppo non stupisce, vista l'esperienza fatta con i due Nioh. Anche l'idea che sia un titolo esclusivo per PS5 ha senso, dati gli ottimi rapporti tra Square Enix e Sony.

Naturalmente è giusto precisare che si tratta di voci e che quindi non c'è niente di confermato ufficialmente. Comunque sia non dovrebbe mancare molto per saperne di più, visto che si parla di una demo imminente.