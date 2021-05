La casa di carta 5: data d'uscita svelata da un trailer

Netflix ha pubblicato un trailer per svelare la data d'uscita ufficiali di La casa di carta 5. In realtà le date sono due: il Volume 1 uscirà il 3 settembre 2021, mentre il Volume 2 il 3 dicembre 2021.

Il trailer, che trovate in testa alla notizia, mostra anche alcune sequenze della nuova stagione, che si spera dia una conclusione ai fatti narrati nelle precedenti. Riusciranno il Professore e la sua banda a concludere con successo la rapina del secolo?

La storia di La casa di carta 5 ricomincerà da dove avevamo lasciato i personaggi. Non vi sveliamo nulla per non rovinarvi la sorpresa, nel caso ancora non abbiate iniziato a vedere la serie.

Questo è il cast dei personaggi (vivi o morti che siano) della serie: Álvaro Morte (Il Professore), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlino), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño (Lisbona), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Stoccolma), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marsiglia), Hovik Keuchkerian (Bogotá) e Rodrigo de la Serna (Palermo). Nel mentre, Najwa Nimri (Ispettore Sierra), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Juan Fernández (Colonnello Prieto), Fernando Soto (Angel) e Mario de la Rosa (Suárez) compongono invece la parte del corpo di polizia che cercherà di distruggere la Resistenza. Nel cast anche Pep Munné (Governatore), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Mariví) e José Manuel Poga (Gandía).