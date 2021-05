Microsoft Surface Duo con xCloud e tasti a schermo diventa una sorta di Nintendo 3DS

Microsoft Surface Duo non è proprio un dispositivo diffusissimo, visto anche il suo costo, ma le possibilità offerte da xCloud e dalla particolare personalizzazione dei controlli a doppio schermo per l'hardware in questione lo possono rendere interessante anche per i giocatori, trasformandolo in una sorta di console portatile tipo Nintendo 3DS.

In pratica, si tratta semplicemente dell'utilizzo di xCloud attraverso un dispositivo mobile, ma che in questo caso sfrutta il particolare schermo pieghevole per disporre i tasti tutti su una metà dello schermo e il gioco sull'altra.



Al momento, sembra che questa particolare configurazione dell'interfaccia sia utilizzabile solo su Surface Duo, ma nulla impedisce che possa essere estesa anche ad altri modelli di smartphone e dispositivi con schermo pieghevole, con la diffusione sempre maggiore di questi.

L'app Android di xCloud è stata dunque aggiornata da Microsoft per consentire questa particolare visualizzazione dei giochi su Surface Duo, che di fatto trasforma il dispositivo in una sorta di console portatile sullo stile del Nintendo 3DS, o dei DS precedenti, anche se c'è da tenere in considerazione il fatto che i controllo via touch screen restituiscono una sensazione ben diversa da quelli standard fisici.

In ogni caso, si tratta di una cosa curiosa, che potrebbe portare a un maggior comfort di utilizzo sui dispositivi con schermo pieghevole in futuro rispetto alla situazione attuale, almeno per quanto riguarda i comandi a schermo su touch screen.