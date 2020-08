xCloud provato in open beta

Il che, in effetti, corrisponde alla realtà: i server blade di xCloud sono composti da migliaia di Xbox One S collegate in parallelo, ognuna delle quali gestisce un'istanza e offre dunque le stesse prestazioni a cui i possessori della console sono abituati. Certo, a patto di disporre di una connessione a internet stabile e veloce.

Le premesse sono entusiasmanti: parliamo di una piattaforma perfettamente integrata nell'infrastruttura Xbox, che tiene il nostro profilo come riferimento e gestisce dunque il cross-save in maniera estremamente naturale, consentendoci di riprendere una partita iniziata su di un'altra piattaforma e continuarla come se stessimo semplicemente giocando su di una nuova Xbox One.

Se possedete già l'applicazione ma non vedete la tab in questione, effettuate il logout e accedete nuovamente. Inutile dire che dovete aver sottoscritto un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate per poter provare l'open beta di xCloud: nel caso non l'abbiate mai fatto, potete provarlo per un mese al prezzo di appena 1 euro cliccando qui . Ricordatevi eventualmente di disattivare il rinnovo automatico, che dal secondo mese vi costerà 12,99 euro.

Abbiamo dovuto effettuare diversi tentativi prima di riuscire ad accedere all'open beta di xCloud sul nostro dispositivo Android, un tablet Samsung Galaxy S5e : perfetto per il multimedia grazie allo schermo OLED e a un fattore di forma molto vicino ai 16:9. In realtà il setup è piuttosto banale e sarebbe stato bello ricevere delle indicazioni ufficiali da parte di Microsoft, colpevolmente assente in tale frangente: al momento, però, l'azienda è impegnata su altri fronti comunicativi .

Prova su strada

Dunque, come funziona questa open beta di xCloud? L'abbiamo testata rapidamente utilizzando una connessione fibra a 100 megabit ma beccando una giornata storta per la linea, che ai test di velocità non faceva segnare più di 40 mega in download, 20 in upload e una latenza inferiore ai 20 millisecondi. Abbiamo anche provato a utilizzare lo streaming ricorrendo all'hotspot del telefono su rete 4G, ma in quest'ultimo caso le prestazioni, complice una ricezione mediocre, si sono rivelate talmente scarse da dover rinunciare: troppa compressione, troppi singhiozzi e un'esperienza da dimenticare.

Torniamo dunque ai test su fibra. xCloud richiede al momento l'uso di un controller Bluetooth, dunque abbiamo collegato al tablet un joypad per Xbox One (da ormai diverso tempo è possibile farlo in maniera molto semplice e immediata) e lanciato una serie di giochi che avevamo già provato su PC o console, così da poter fare un raffronto immediato.

Il primo giro, letteralmente, lo abbiamo fatto con Forza Horizon 4, lo strepitoso racer sviluppato da Playground Games che ci mette a disposizione un'ampia mappa aperta ispirata alla Gran Bretagna, piena di eventi a cui partecipare. Il sistema ha riconosciuto il nostro ultimo salvataggio e ci ha consentito dunque di partire da lì, andando alla ricerca di nuovi eventi e missioni lasciate indietro fino a quel momento.

Si tratta naturalmente dell'esperienza visivamente più complessa da rendere in streaming, vista la velocità delle sequenze, e infatti la prova non è andata bene: si nota la priorità lasciata ai controlli, che non si "incantano" in nessuna situazione, ma si verificano troppi scatti nella grafica e troppi singhiozzi nel sonoro per poter giocare dignitosamente.

Siamo quindi passati a Gears 5, l'ultimo capitolo della serie third person shooter affidata a The Coalition, anche questo un gioco visivamente di grande impatto ma ovviamente dai ritmi meno spinti rispetto a un racer open world in cui puoi distruggere con l'auto quasi qualsiasi cosa mentre gareggi.

La differenza si nota in streaming, la grafica scorre in maniera piuttosto solida e non si verificano fastidiose interruzioni dell'audio, ma c'è purtroppo un problema di latenza abbastanza evidente con i controlli: si riesce a sparare alle Locuste, a muoversi e a utilizzare le coperture, ma quando bisogna effettuare una ricarica attiva dell'arma l'input arriva puntualmente in ritardo, vanificando il tentativo.

È andata sostanzialmente meglio con altri due titoli parecchio diversi fra loro, vale a dire A Plague Tale: Innocence e Streets of Rage 4. L'avventura di Asobo Studio ambientata nel medioevo francese si muove con relativa tranquillità su xCloud e risulta ben giocabile, senza problemi relativi alla compressione video, all'audio o ai controlli, complice probabilmente un'impostazione più cauta e meno frenetica rispetto a una produzione action.

Molto bene anche Streets of Rage 4, che al di là di qualche incertezza iniziale (dovuta probabilmente alla volubilità del segnale Wi-Fi) si è rivelato parecchio solido in streaming, consentendoci di giocare una lunga partita e rivedere così gli scenari dello strepitoso picchiaduro a scorrimento targato DotEmu, che ripropone le meccaniche classiche della serie accompagnandole a un multiplayer cooperativo per un massimo di quattro partecipanti e a uno stile grafico originale e gradevolissimo.