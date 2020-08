Halo Infinite rinviato al 2021 da Microsoft, il team di sviluppo scrive ai fan

Halo Infinite è stato rinviato ufficialmente al 2021 da Microsoft, e contestualmente gli sviluppatori del gioco, 343 Industries, hanno scritto una lettera ai fan per spiegare i motivi di tale decisione.

Tutto è probabilmente nato dopo la tanto criticata demo di gameplay di Halo Infinite, tratta da una vecchia build, che ha sollevato numerose polemiche. Nessuno, però, pensava sarebbe andata a finire in questo modo.

"Oggi voglio condividere con la community un importante aggiornamento sullo sviluppo di Halo Infinite", ha scritto Chris Lee, capo di 343 Industries. "Abbiamo preso la difficile decisione di spostare l'uscita del gioco al 2021 per assicurarci che il team abbia a disposizione il tempo necessario per offrire un'esperienza di Halo all'altezza della nostra visione."

"La scelta di rinviare la pubblicazione di Halo Infinite è la conseguenza di un insieme di fattori che hanno influenzato lo sviluppo, inclusa l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 che ci ha condizionato per tutto l'anno."

"Voglio riconoscere pubblicamente il duro lavoro effettuato da 343 Industries, che è rimasta focalizzata sulla realizzazione di un grande gioco, cercando delle soluzioni per le tante sfide cui si è trovata di fronte. Ad ogni modo, per garantire la salute del team e il successo del titolo non ci è possibile rispettare il lancio entro il periodo natalizio."

"Sappiamo che questa decisione sarà una delusione per tanti di voi e condividiamo questo sentimento. La passione e il supporto che la community ci ha mostrato nel corso degli anni è stata incredibile e di grande ispirazione."

"Non volevamo altro che giocare con il nostro titolo insieme alla community, questo autunno. Il tempo extra, ad ogni modo, ci consentirà di concludere il lavoro critico necessario per offrirvi l'Halo più ambizioso di sempre e la qualità che vi aspettate da un prodotto del genere."