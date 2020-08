Neo Geo MVSX è un vero cabinato con 50 giochi SNK a partire da 399 dollari

Neo Geo MVSX è un vero cabinato con 50 giochi prodotti da SNK , disponibile a partire da ottobre in due differenti versioni, con base o senza: la prima costa 499,99 dollari, la seconda 399,99 dollari. Entrambe includono due statue, una di Terry Bogard e una di Iori Yagami.

Rimane solo da capire in che modalità verrà distribuito in Europa e dove lo si potrà acquistare senza impegnare un rene unicamente per la spedizione.