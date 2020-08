Apex Legends, Rampart si mostra nel trailer narrativo "The Endorsement"

Apex Legends dà ufficialmente il benvenuto alla sua nuova Leggenda, Rampart, con un trailer narrativo appartenente alla serie "Stories from the Outlands", intitolato "The Endorsement".

Introdotta con la Stagione 6: Massima Potenza, Rampart è un'esperta modder di armi che si è fatta un nome nei fight club clandestini grazie alle sue straordinarie e devastanti creazioni.

Un mestiere che naturalmente ti fa finire nel mirino di determinate persone, ed è proprio ciò che è successo alla scaltra combattente, che tuttavia saprà come restituire la cortesia a chi la vuole morta.

Rampart sarà tuttavia solo una delle novità della Stagione 6 di Apex Legends, sottotitolata non a caso Massima Potenza: l'evento avrà inizio il 18 agosto.