Xbox Series X, uscita ufficiale annunciata da Microsoft: ecco quando arriverà

Xbox Series X ha un periodo di uscita, annunciato in maniera ufficiale da Microsoft: la nuova console farà il proprio debutto nei negozi nel mese di novembre.

La notizia arriva a pochi minuti da quella del rinvio di Halo Infinite al 2021, forse proprio per cercare di risollevare il morale degli utenti, che si sono visti privati di un importante titolo di lancio per la piattaforma next-gen.

Nel comunicato, Microsoft parla di oltre cinquanta giochi in uscita quest'anno con connotazione cross-gen e ottimizzazione per Xbox Series X, fra cui Assassin's Creed Valhalla, DIRT 5, Gears Tactics, Yakuza: Like a Dragon e Watch Dogs: Legion.

L'azienda cita inoltre i titoli realizzati in esclusiva per la nuova console e disponibili fin dal day one su Xbox Game Pass, come ad esempio The Medium, Scorn, Tetris Effect: Connected e altri ancora.

A ciò si aggiungono naturalmente tutti i giochi retrocompatibili per Xbox, Xbox 360 e Xbox One, che portano la libreria a includere letteralmente migliaia di prodotti già pronti per essere giocati su Xbox Series X.