Xbox Series X: data di uscita della console ricavata dalla scatola del controller bianco

La data d'uscita di Xbox Series X dovrebbe essere il 5 o 6 novembre 2020 (giovedì e venerdì). È stata ricavata esaminando le informazioni riportate sulla scatola del nuovo controller bianco di Xbox, che dovrebbe essere commercializzato in contemporanea alle nuove console di Microsoft.

Per inciso, stiamo parlando del controller che ha dato la conferma dell'esistenza di Xbox Series S.

Come si è arrivati a determinare il fatidico giorno? EightBitNate, il possessore del controller, ha trovato indicata la data di scadenza della Microsoft Limited Warranty (la garanzia limitata del produttore): il 5 novembre 2021. Considerando che questa garanzia dura un anno esatto e che, come già detto, il controller sarà disponibile lo stesso giorno delle nuove Xbox, è stato facile capire quando queste ultime saranno lanciate.

Naturalmente si tratta di un'informazione non ufficiale e come tale va presa, anche se scommettiamo che non si allontani poi troppo dalla verità. In attesa dell'annuncio di Microsoft, comunque, la data di Xbox Series X rimane sempre TBA.