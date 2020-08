Xbox Series S, il controller bianco conferma che Lockhart esiste e si chiama così

Xbox Series S esiste e si chiama davvero così: un nuovo leak del controller bianco mostra sulla confezione dei riferimenti molto precisi alla tanto chiacchierata Xbox Lockhart.

Quando abbiamo visto spuntare un controller bianco di Xbox, alcuni giorni fa, mancavano le immagini della relativa scatola, che ora sono invece presenti e citano la compatibilità del dispositivo con Xbox Series X e S.

Microsoft terrà ad agosto una nuova presentazione Xbox Showcase, e secondo vari addetti ai lavori sarà proprio in tale occasione che verrà finalmente annunciata la variante economica della nuova console.

Le specifiche e il prezzo di Xbox Series S parlano infatti di un sistema dotato dello stesso processore di Xbox Series X ma di una GPU meno performante, pensata per lavorare a risoluzioni più basse, il tutto per una cifra che potrebbe aggirarsi intorno ai 299 dollari.

Qui in calce potete vedere alcune delle foto del controller bianco emerse finora in rete, ma il leak diventa sempre più dettagliato ogni ora che passa, tanto da far immaginare che Microsoft potrebbe correre ai ripari pubblicando un teaser oggi stesso.