Xbox Series X: ad agosto la nuova presentazione Xbox Showcase, dice Phil Spencer ad iJustine

Xbox Series X avrà un altro evento di presentazione ad agosto, questo è quanto svela Phil Spencer intervistato dalla celebre youtuber iJustine, sebbene non si tratti ancora di una data precisa né di un'affermazione data con estrema sicurezza.

Durante l'intervista andata in scena nel popolare canale iJustine, Phil Spencer ha di fatto confermato che ad agosto ci sarà un altro evento dedicato a Xbox Series X, probabilmente un nuovo Xbox Showcase, secondo quello che era in effetti il programma iniziale annunciato da Microsoft che prevedeva vari appuntamenti nel corso dell'estate e dell'autunno.

La questione è emersa mentre le intervistatrici parlano in particolare della retrocompatibilità hardware e software di Xbox Series X, che consente una continuità inedita da una generazione all'altra. Phil Spencer ha ribadito come questa continuità sia un principio importante per Xbox e che verrà ulteriormente spiegata più avanti, "probabilmente ad agosto", ha affermato il capo di Xbox.

Non si tratta proprio di un annuncio ufficiale, ma visto da dove proviene l'affermazione possiamo prendere a questo punto per quasi certa la presenza di una nuova conferenza Xbox ad agosto 2020. Come era stato già anticipato in passato, è possibile che questo nuovo show sia però più incentrato su console e servizi, ovvero su Xbox Series X e sulle sue caratteristiche software e hardware, visto che lo stesso Spencer ha riferito che spera di poter "spiegare qualcosa di più" anche sulla retrocompatibilità e sulla continuità della nuova console al prossimo evento.

L'idea diffusa è che in agosto possa emergere il prezzo e la data di uscita di Xbox Series X, nonché forse la presentazione della presunta Xbox Lockhart o Series S, ma non è escluso che emergano anche altre novità sui giochi.