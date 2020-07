Xbox Lockhart il prezzo sarebbe di 299 dollari o persino meno secondo le ultime voci

Il prezzo di Xbox Lockhart, la versione budget di Xbox Series X conosciuta anche col nome di Xbox Series S, secondo le ultime voci riportate da Ryan McCaffrey potrebbe aggirarsi intorno a 299 dollari o persino meno.

Il collega, infatti, nell'ultimo IGN Unlocked avrebbe riferito di aver sentito alcuni rumor sul prezzo che si aggirerà sui 299 dollari o persino meno. Questo costo irrisorio, stiamo sempre parlando di una console di nuova generazione che andrebbe a piazzarsi nella fascia di prezzo di Xbox One S, sarebbe determinato innanzitutto dalla mancanza di un lettore ottico. Solo che a differenza di PS5 Digital, la versione della console di Sony che si pensa costerà 50 euro in meno, Lockhart non sarà dotata dello stesso hardware di Xbox Series X. Anzi, si dice che la sua potenza, sulla carta, sarà di 4,67 TFLOPS, una cifra sintetica persino minore a quella di Xbox One X.

Ryan McCaffrey, però, dice di non farsi ingannare dai numeri: la tecnologia all'interno di Lockhart sarebbe molto più avanzata rispetto a quella delle attuali Xbox One, cosa che le consentirebbe di ottenere dei risultati impossibili con i 6 TFLOPS di Xbox One X. Questo anche perché questa console sembra sia stata disegnata per una risoluzione target tra i 1080p e 1440p, un elemento che le consentirebbe di "concentrare" la potenza su di una risoluzione minore.

Ryan McCaffrey, non è l'unico che ha previsto un prezzo così aggressivo per Xbox Series S: anche l'analista indipendente Benji-Sales aveva previsto un costo tra i 299 e i 349 dollari. L'annuncio della console dovrebbe avvenire ad un evento Xbox di agosto.

Cosa ne pensate di un prezzo simile?