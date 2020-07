Imperiums: Greek Wars: un trailer svela la data di uscita di questo 4X per PC

Imperiums: Greek Wars è un nuovo strategico 4X ambientato nella Grecia classica con un tocco di mitologia, che non guasta mai. Lo sviluppatore di Kube Games ha annunciato che il gioco uscirà il 30 luglio 2020 attraverso due trailer: uno cinematico e il secondo che mostra qualche scampolo di gameplay.

Al momento Imperiums: Greek Wars è previsto solo su Steam. A questa pagina potrete trovare tutte le informazioni più importanti, oltre che la possibilità di unirvi alla beta, così da poter aiutare gli sviluppatori a forgiare l'esperienza. Oltre che a capire se il gioco vi piace o meno.

L'intento degli sviluppatori è quello di dare una nuova prospettiva a questo periodo storico nel quale i Greci e i Persiani erano in lotta per il dominio del "mondo". In un impianto più storico, si inseriscono alcuni elementi mitologici, come dei, miti e tesori di quest'epoca. L'ispirazione sembra giungere sia dai Civilization che dai Total War, tanto per fare due nomi.

I requisiti di sistema minimi sono piuttosto abbordabili:

Sistema operativo: Windows 7

Processore: Dual Core 2.0 GHz

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: DirectX 9 class GPU with 1GB VRAM

DirectX: Versione 9.0

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Gli darete una possibilità?