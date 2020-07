Horizon Zero Dawn per PC: il logo modificato in vista di Forbidden West su PS5

Il logo di Horizon Zero Dawn per PC è stato modificato rispetto a quello originale. Questi cambiamenti sono stati pensati per renderlo più coerente con quello utilizzato in Horizon Forbidden West, l'atteso seguito in arrivo su PS5.

Nella giornata di ieri sono state annunciate la data d'uscita e le caratteristiche di Horizon Zero Dawn per PC. L'opera di Guerrilla Games, poi, è diventata immediatamente il gioco più venduto su Steam, anche grazie alle tante opzioni grafiche che consentono di lanciarlo fino a 120fps, di attivare la vegetazione dinamica e tante altre caratteristiche di questo tipo.

Una cosa che è sfuggita ai più è il fatto che nella Horizon Zero Dawn: Complete Edition debutterà anche il nuovo logo della serie. Come è possibile vedere dall'immagine qui sotto, il nuovo logo riprende lo stile e le linee di quello che sarà utilizzato in Horizon Forbidden West, il gioco in uscita nel 2021 su PS5.

Spunta anche, in piccolo, il numero romano I a segnalare la corretta sequenza temporale dei vari capitoli. Un piccolo cambiamento, che non dovrebbe modificare la sostanza di questo gioco e questa serie: preferite il logo vecchio o quello nuovo?