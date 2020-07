Horizon Zero Dawn è già il gioco più venduto su Steam, ecco le opzioni grafiche

Horizon Zero Dawn è già il gioco più venduto su Steam: l'annuncio della data e l'apertura dei preorder ha fatto schizzare il titolo di Guerrilla Games in testa alla classifica.

Presentato oggi con la data d'uscita ufficiale e le caratteristiche della versione PC, Horizon Zero Dawn ha superato Sea of Thieves, che sta facendo molto bene sulla piattaforma Valve, e anche DOOM Eternal.

Sono inoltre spuntate le prime immagini relative alle opzioni grafiche del gioco, a quanto pare piuttosto numerose: si potrà modificare la qualità delle texture, dei modelli poligonali, delle ombre e di tanti altri elementi, oltre a sbloccare il frame rate.

Non è tutto: oltre alla tradizionale impostazione della risoluzione, la versione PC di Horizon Zero Dawn includerà anche uno scaler che consente di diminuirne il valore reale pur lasciando intatto l'output, nonché un settaggio dinamico che mantiene intatta la fluidità.

Se il Decima Engine si comporterà bene come con Death Stranding, che gira a oltre 100 fps a 4K con una RTX 2080 Ti e DLSS 2.0 attivato, ci troveremo di fronte a un'altra conversione coi fiocchi.

HDR, ultrawide, uncapped framerate, resolution scaling, and dynamic resolution scaling support seems to be in.

Man, this port is turning out to be juicy. pic.twitter.com/WvNhVuvuzX