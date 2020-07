The Medium girerà su Xbox Series X a 4K e 60 fps? Spuntano nuovi dettagli

The Medium girerà su Xbox Series X a 4K e 60 fps? Così sembrano confermare gli sviluppatori di Bloober Team in un articolo di GameSpot, ma pare che nelle dichiarazioni originali non ci sia traccia di quelle parole.

Ieri si era diffusa la notizia che The Medium girerà a 30 fps su Xbox Series X, il che ha ovviamente sollevato un vero e proprio polverone e riacceso l'immancabile faida tra le tifoserie di Sony e Microsoft.

Il producer del gioco, Jacek Zieba, "ha confermato che The Medium girerà a 4K e 60 fps, il che è possibile solo su Xbox Series X", recita l'articolo della testata americana. "Si tratta di un hardware fantastico, che ci consente di realizzare la nostra visione del gioco senza compromessi", ha dichiarato effettivamente Zieba.

Il producer ha anche spiegato come mai il loro titolo non arriverà su Xbox One, limitandosi alla next-gen: "In teoria ogni idea può essere rielaborata, ma nel nostro caso ciò avrebbe significato cambiare completamente le feature principali del gioco", ha detto.

Come stanno effettivamente le cose? The Medium girerà a 4K e 60 fps oppure dovrà accontentarsi della metà dei fotogrammi per via della complessità grafica e dei caricamenti istantanei degli scenari?

Aggiornamento

A quanto pare la parte sui 4K e 60 fps è stata aggiunta dalla redazione di GameSpot: nel testo originale dell'intervista, rilasciata a Xbox Wire, gli sviluppatori non parlano infatti di questi aspetti del gioco.

Si tratta dunque solo di una supposizione di chi ha riportato le dichiarazioni del producer: per conoscere la verità sulle performance del gioco dovremo attendere, insomma.