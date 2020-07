DOOM Eternal per Nintendo Switch, la data di uscita verrà annunciata presto

DOOM Eternal per Nintendo Switch avrà presto una data di uscita ufficiale: lo ha dichiarato l'executive producer Marty Stratton nel corso di un'intervista, pur senza fornire indicazioni precise sulla tempistica dell'annuncio.

In questa sede Stratton ha confermato ancora una volta che la conversione di DOOM Eternal per Nintendo Switch sta venendo su molto bene, perfettamente in linea con quella del precedente episodio.

"Parleremo della data di uscita molto presto", ha detto l'executive producer. "Il gioco sta facendo grandi progressi. Ho già detto prima che i ragazzi di Panic Button, lo studio che si sta occupando del progetto, sono dei maestri di questa piattaforma."

Le parole dell'executive producer arrivano nel momento giusto, visto che le notizie sul gioco latitavano ormai da tempo e c'era una certa preoccupazione nell'aria, tanto che alcuni utenti pensavano a una cancellazione del porting.

Alla fine, invece, i possessori di Nintendo Switch dovranno fare i conti unicamente con l'attesa: DOOM Eternal è uscito lo scorso 20 marzo su PC, PS4 e Xbox One, e a questo punto immaginiamo che possa approdare anche sulla console ibrida entro la fine dell'estate.