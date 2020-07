Test Drive Unlimited, una data per la presentazione del nuovo episodio della serie

Test Drive Unlimited si mostrerà con il nuovo episodio il 7 luglio, nel corso dell'evento Nacon Connect: lo ha annunciato il profilo Twitter ufficiale della serie, attualmente nelle mani del team francese Kylotonn.

BigBen Interactive ha acquisito il brand Test Drive nel dicembre del 2016, dunque i tempi sono decisamente maturi per rivelare il nuovo episodio, probabilmente in uscita sulle piattaforme di attuale e prossima generazione.

Il franchise di Test Drive è nato nell'ormai lontano 1987 per opera di Distinctive Software, con diversi episodi che si sono susseguiti nel corso degli anni fino al 2006, quando Eden Games realizzò il primo Test Drive Unlimited.

Immaginiamo che il nuovo capitolo farà riferimento proprio a quest'ultima visione, dotata di una struttura open world e di un gameplay ricco di sfaccettature che vanno oltre le semplici gare di velocità.

Qui in calce trovate il teaser pubblicato dal profilo ufficiale di Test Drive su Twitter. Per il reveal, come detto, l'appuntamento è con il Nacon Connect del 7 luglio, alle 19.00, ora italiana.