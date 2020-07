One Piece, una Nami molto sexy nel cosplay di chamomile_chami

Comincia il fine settimana, e legge vuole che sia impossibile goderselo al meglio senza cominciare la giornata con un bel cosplay dedicato al mondo di One Piece. Fortuna che c'è l'ultimo lavoro dedicato a Nami, anche oggi sabato 4 luglio 2020.

In realtà bisogna ringraziare non noi né il personaggio in questione, quanto la cosplayer chamomile_chami, che è tornata ad impersonare il suo soggetto preferito. Trattasi - è il caso di sottolinearlo - di una versione molto sexy della Nami di One Piece. La ragazza è una dei protagonisti dell'intera opera di Eiichiro Oda, in quanto membro della ciurma di Rufy Cappello di Paglia (se tutto va bene, prossimo re dei pirati).

Il cosplay è basato sui vestiti indossati da Nami dopo il salto temporale del manga e dell'anime, trovate l'immagine poco più avanti. Fateci sapere cosa ne pensate, naturalmente: è possibile lasciare un commento in calce all'articolo. Giacché ci siamo, vi ricordiamo anche alcuni cosplay (quelli in evidenza) che potrete trovare sulle nostre pagine.