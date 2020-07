Fortnite, SypherPK svela il bug della ricarica automatica delle armi

E se ad un certo punto le armi di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 iniziassero a ricaricarsi da sole, senza richiedere preziosi minuti del tempo a disposizione dei giocatori? Non crediate che sia impossibile, anzi: un nuovo bug sembra provare il contrario.

Il nuovo bug in questione è stato svelato in anteprima da SypherPK, che lo ha notato immediatamente. Il curioso errore di programmazione (e attualmente deve trattarsi solo di un errore) fa sì che le armi dei giocatori, in determinate condizioni, si ricarichino automaticamente. Ciò permette di guadagnare un sacco di tempo, soprattutto per quegli strumenti che hanno un tempo di ricarica più elevato degli altri (leggi: i barrett, e i fucili pesanti). Ma allora l'equilibrio di Fortnite e i vari bilanciamenti vanno a farsi benedire?

Il glitch (o bug di sorta) funziona in questo modo: il giocatore spara con la sua arma, poi la getta a terra; quando la raccoglie, è di nuovo carica. I proiettili per la ricarica vengono presi automaticamente dall'inventario, quindi il vantaggio risiede esclusivamente nel tempo risparmianto. SypherPK si è detto colpito da questo bug, e spera che Epic Games lo corregga il prima possibile: è comparso solo nelle ultime ore, e non si attiva sempre e comunque per ogni giocatore, ma solo per alcuni, casualmente. Ciò rende ancora più precario il bilanciamento di gioco. Strano che il recente aggiornamento non lo abbia eliminato, anzi forse è proprio lui il colpevole.

"Può darsi che Epic Games stia testando una ricarica automatica per le armi raccolte dai nemici, in modo che non debba essere il nuovo proprietario a ricaricarle" ha commentato SypherPK. Anche se le cose stessero in questo modo, attualmente si tratterebbe comunque di un bug fastidioso: lo streamer ha invitato a non utilizzarlo e a non abusarne in battaglia. Ecco il video in cui lo mostra e si abbandona ad alcuni commenti. Ricordiamo che nel momento in cui scriviamo è possibile acquistare la skin di Captain America su Fortnite Capitolo 2.