Animal Crossing: New Horizons aggiornamento 1.3.0: ecco cosa fare per nuotare

In Animal Crossing: New Horizons è arrivato l'aggiornamento 1.3.0 con tantissime novità. Si tratta del primo aggiornamento estivo: un secondo è previsto per il prossimo agosto. Grazie a questo update gratuito i nostri isolani potranno iniziare a nuotare, raccogliere nuovi tipi di esseri acquatici e di oggetti in stile marino. Tuffarsi, però, non è una cosa immediata: ecco cosa fare per iniziare a nuotare nella vostra isola.

Ecco le novità dell'aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons 1.3.0:

I giocatori possono indossare la tuta da sub e gettarsi nell'oceano.

I giocatori possono catturare creature marine mentre si immergono e poi donarle al museo.

I giocatori possono fare nuovi incontri nell'isola.

Le miglia di Nook possono essere scambiate per nuovi oggetti.

Nuovi oggetti stagionali possono essere trovati nel Catalogo Nook per un breve periodo.

L'aggiornamento sistema anche questi problemi:



I nomi di molti pesci sono stati sistemati in coreano e cinese semplice.

Son sistemati alcuni bug per rendere 'esperienza più piacevole.

Una volta scaricato l'aggiornamento ci si potrà buttare in acqua. Per farlo, però, serve una tuta da sub. Questa può essere o comprata da Mirco e Marco per 3.000 stelline o ordinata dal Catalogo Nook per 800 miglia. In quest'ultimo caso bisognerà, però, aspettare la posta del giorno dopo per riceverla.

Una volta messa nel proprio inventario basterà selezionarla e poi indossarla. Lei sarà posizionata sui vestiti e non ci costringerà a cambiare look ogni volta. Le scarpe o le ciabatte non cambieranno e, quindi, se vorremo nuotare con qualcosa di più appropriato di un paio di sneakers dovremo fare il cambio in maniera manuale.

Una volta indossata la muta da sub basterà avvicinarsi all'acqua per vedere il nostro personaggio fare un tuffo e cominciare ad esplorare gli abissi.

Avete già catturato qualcosa?