Windows 10, wallpaper Wild Eyes Premium disponibili per il download

Se avevate intenzione di cambiare il vostro sfondo del desktop già da un po', oggi 4 luglio 2020 è il vostro giorno fortunato. Microsoft ha deciso di regalare a tutti i suoi utenti dei nuovi wallpaper in 4k davvero notevoli, molto affascinanti e perfetti per Windows 10.

Si tratta del pacchetto Wild Eyes Premium, una raccolta di temi ed immagini in 4K per i desktop dei PC Windows 10. Tutti, ma proprio tutti, sono dedicati agli occhi degli animali selvatici, con degli avvicinamenti a pupille e ad iridi fuori di testa. Volete una piccola anteprima? Guardate questa zebra.

Se gli sfondi sono di vostro interesse, potete scaricarli presso questa pagina web, cioè sul Microsoft Store, senza spendere un centesimo. Una simpatica iniziativa, per un periodo in cui Microsoft e Windows 10 non se la passano proprio benissimo, con tutti gli errori dell'aggiornamento di maggio 2020.

Mettete questi sfondi in download il prima possibile, così da togliervi il pensiero: non si sa mai, magari Microsoft tra qualche giorno deciderà di rimuoverli.