Call of Duty: Warzone, giocatore in elicottero cerca di seminare un missile, e muore

Con i missili a ricerca di Call of Duty: Warzone non si scherza: se qualcuno fa fuoco verso il vostro veicolo, probabilmente non sopravviverete per raccontarlo. Ma un giocatore ci ha messo davvero tutto l'impegno di questo mondo nel tentare di seminarlo. Purtroppo senza esito positivo.

La bizzarra impresa, come spesso avviene in questi casi, è stata pubblicata e mostrata su Reddit, dove ha ampiamente superato i 4000 upvote nel momento in cui scriviamo. Un giocatore di Call of Duty: Warzone in elicottero ha tentato di seminare un missile a ricerca scatenato dall'avversario. Due giri disperati attorno ad un edificio, in volo, non sono bastati: alla fine il suo veicolo è stato colpito, e lui è morto. Ma ci ha provato fino all'ultimo, bisogna rendergliene merito. Ed è stato divertentissimo.

Nella vita reale una scena del genere non può verificarsi: un missile è ben più veloce di un elicottero. Ma su Call of Duty: Warzone queste regole non sembrano valere, e ciò genera video divertenti come quello qui di seguito riportato. Guidate sempre i vostri elicotteri con prudenza, e attenzione ai razzi.

Date anche un'occhiata a tutte le novità della Stagione 4 di Call of Duty: Warzone, disponibile già da un paio di settimane su PlayStation 4, Xbox One e PC.