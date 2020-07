The World Ends with You The Animation: primo teaser trailer ufficiale

Square Enix ha presentato il primo teaser trailer ufficiale di The World Ends with You The Animation, l'attesa serie animata basata sull'omonimo videogioco uscito per Nintendo DS, mobile e Nintendo Switch.

Come è possibile vedere dalle immagini lo stile è rimasto molto fedele a quello dell'opera di Gen Kobayashi e Tetsuya Nomura, uno dei co-creatori della serie di Kingdom Hearts. La serie animata è prevista per il 2021 e avrà nuovamente Neku Sakuraba nei panni del protagonista.

La trama è basata su quella del gioco, con il protagonista gettato all'interno di una versione alternativa del quartiere di Tokyo Shibuya nel quale dovrà sopravvivere per sette giorni al Reaper Game, un misterioso gioco che potrebbe mettere a repentaglio l'intera umanità.

Vista la natura episodica della serie, ci aspettiamo alcune elementi trattati in maniera diversa rispetto al videogioco, con magari l'arrivo di nuovi protagonisti o nuove sfide da affrontate. Un po' come è successo negli adattamenti animati di Persona, non proprio identici al materiale originale.

La produzione è affidata a Domerica e Shin-Ei Animation, mentre la regia a Kazuya Ichikawa. Cosa ve ne pare?