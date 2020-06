Call of Duty: Warzone e Modern Warfare, Stagione 4: tutte le novità

Ecco alcune delle nuove modalità, nuove mappe e altri contenuti attesi per questa Stagione e una serie di contenuti che sarà GRATUITA per tutti:

Questa è la Stagione 4 di Modern Warfare con nuovi differenti modi di giocare, tra cui una nuova mappa Multiplayer, Guerra Terrestre e Scontro, oltre che ad altre modalità sia per il Multiplayer che per Warzone.

La battaglia si fa più intensa a Verdansk e l'Armistizio è sull'orlo del collasso. Nel tentativo di puntellare le difese e di rinforzare sia la Coalizione che l'Alleanza per continuare a combattere, Captain Price arriva in mezzo al caos per contribuire alla fine del conflitto in corso.

La Stagione 4 di Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare è disponibile: scopriamo tutte le novità dell'aggiornamento con il comunicato ufficiale di Activision.

Il Battle Pass

Dopo aver aiutato ad abbattere Barkov alla fine della Campagna, Captain Price raccoglie le informazioni su potenziali reclute per la Task Force 141, uno squadrone d'elite di combattenti atto a sconfiggere il terrorista russo Mr. Z. Con entrambi i combattenti della Coalizione e dell'Alleanza in campo a Verdansk, incluso uno dei suoi, l'Operatore Ghost della Task Force 141, Captain Price si unisce alla mischia della battaglia in corso.

Con l'acquisto del Battle Pass, ottieni subito Captain Price e le sue Missioni da Operatore al Tier 0, che include anche una skin Operatore e una Missione per Rodion, un nuovo elemento di personalizzazione del corno da battaglia, un aumento del 10% dei punti esperienza che dura per tutta la Stagione. Avanza verso il Tier 100 per sbloccare il look NVG di Captain Price con la skin 'Nightfall' in un tier pack che include un progetto per armi leggendario, una skin per veicoli e altro ancora.