Apple, querelata per 2000 miliardi di dollari da un utente folle che pensa di essere stato copiato

Raevon Terrell Parker ha querelato Apple per 2.000 miliardi di dollari perché pensa di essere stato copiato. L'uomo, evidentemente un po' folle (solo un po', non esageriamo), afferma nella sua querela, di aver portato il suo telefono, un iPhone 7, in riparazione presso un centro Apple, dove "Il dipendente dell'Apple Store ha riparato il dispositivo, ma lo ha trattenuto ingannando il querelante, sapendo che era il primo telefono ad avere delle nuove funzionalità."

Sostanzialmente il buon Parker accusa il tecnico di Apple di aver visto queste caratteristiche incredibili sul suo telefono e di averglielo sottratto, dandogliene uno diverso, per spedire l'originale a Cupertino, dove lo avrebbero di fatto copiato. Il misfatto sarebbe avvenuto nell'ottobre del 2018. A dimostrazione di quanto avvenuto ci sarebbero alcuni indizi, secondo il nostro eroe inequivocabili: la perdita delle impostazioni del telefono, il reset delle password e la necessità di riscaricare le applicazioni dall'App Store.

E quali sarebbero queste caratteristiche eccezionali che Apple avrebbe rubato dall'iPhone 7 di Parker? La possibilità di saltare alcune opzioni della schermata di caricamento che consentirebbe agli iPhone di comunicare con gli altri apparecchi in modo più veloce e preciso. Parker vorrebbe essere quindi compensato per la scoperta della caratteristica Group FaceTime, che avrebbe aiutato Apple nello sviluppo di iOS 12.

Quindi ricapitoliamo: Parker vuole 1.000 miliardi di dollari per il suo iPhone 7 e altri 1.000 miliardi per aver ispirato lo sviluppo di iOS 12. Sulla causa c'è indicata anche la sua sanità mentale, a cui però non ha saputo dare un prezzo (evidentemente è inestimabile). In realtà ci sono anche 900 dollari in più per il noleggio dell'iPhone 7 ad Apple.

Purtroppo la corte del Missouri, dove Parker ha depositato la sua querela, ha dismesso la causa. Che peccato, in tribunale ci sarebbe stato da divertirsi.