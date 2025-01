Call of Duty costa cifre folli, ma ovviamente vende molto: spuntano alcuni dati interessanti sulla serie

Peter Kelly, dirigente di Activision e uno dei responsabili di Call of Duty, ha rivelato i dati di vendita di tre giochi di Call of Duty in un documento del tribunale di dicembre.

Tutti sappiamo che la serie di Call of Duty è costosa da produrre ma che è anche in grado di generare enormi vendite. Quali sono però i numeri esatti?

I dati sui costi e sulle vendite di Call of Duty

Secondo la documentazione del tribunale, Call of Duty: Black Ops Cold War ha venduto oltre 30 milioni di unità in tutto il mondo dalla sua uscita nel 2020. Nel frattempo, il titolo che lo precede - il reboot di Call of Duty: Modern Warfare del 2019 - ha superato i 41 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Poi c'è Call of Duty: Black Ops 3, che ha venduto oltre 43 milioni di unità da quando è uscito quasi dieci anni fa, nel novembre 2015.

Per quanto riguarda invece i costi di sviluppo, Call of Duty: Black Ops Cold War è costato ben 700 milioni di dollari. Se guardiamo invece a Call of Duty: Modern Warfare (2019), la cifra investita è di 640 milioni di dollari. Infine, il vecchio Call of Duty: Black Ops 3 è costato "solo" 450 milioni di dollari. Per darvi un punto di riferimento, un videogioco estremamente costoso come The Last of Us Parte 2 è costato circa 220 milioni di dollari.

Parliamo ovviamente di cifre enormi, che vengono controbilanciate non solo dalle vendite dei videogiochi, ma dal fatto che nel corso del tempo i giocatori investono i soldi in pass di battaglia e contenuti aggiuntivi per ogni capitolo.

Vedetela così, alcuni giochi di Call of Duty sono stati in grado di vendere più di Stardew Valley, mentre altri non ce l'hanno fatta.