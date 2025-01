WWE 2K25 è stata annunciato per PC, PlayStation e Xbox: sarà "più grande, audace e stellare"

Il publisher 2K e lo sviluppatore Visual Concepts hanno annunciato il videogioco WWE 2K25 per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam).

I primi (scarsi) dettagli su WWE 2K25

Come detto, al momento non abbiamo molti elementi ufficiali sul videogioco, ma le pagine dei negozi segnalano la seguente descrizione ufficiale: "WWE 2K ritorna più grande, audace e stellare che mai, in un anno decisivo per lo sviluppo della serie!"

"Preparati a ricevere le più devastanti mosse finali, con una serie di funzionalità rivoluzionarie, Superstar iconiche e tutto il realismo e l'azione che gli appassionati del gioco si aspettano dal top dell'intrattenimento sportivo. Ulteriori informazioni in arrivo il 28 gennaio 2025."

Qui sopra potete anche vedere una piccola galleria di immagini ufficiali distribuite tramite Steam. Non sono per ora stati indicati i requisiti di sistema, ma tramite Steam possiamo vedere che il gioco avrà i testi in italiano (oltre che in molte altre lingue ovviamente) e doppiaggio esclusivamente in inglese. Possiamo ovviamente aspettarci il classico mix di contenuti per giocatore singolo e multigiocatore, con anche la coop a schermo condiviso, in base a quanto riportato da Steam.

Ricordiamo infine che ieri sono stati chiusi i server di WWE 2K23.