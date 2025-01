Un anime di Ghost of Tsushima Leggende è stato annunciato con anno di uscita: ecco dove vederlo

Takanobu Mizuno (Star Wars: Visions "The Duel") dirigerà la serie presso Kamikaze Douga, mentre Gen Urobuchi sarà lo sceneggiatorte. L'anime sarà prodotto in collaborazione con Aniplex , mentre Sony Music sarà il partner per la musica e la colonna sonora. Altri membri dello staff e del cast non sono stati annunciati al momento.

La piattaforma di distribuzione di anime Crunchyroll ha annunciato oggi, durante il CES 2025 di Sony, che è ora in produzione una serie anime basata sul videogioco Ghost of Tsushima e sulla sua esperienza multiplayer Ghost of Tsushima: Leggende. L'anime sarà trasmesso in esclusiva su Crunchyroll nel 2027.

Di cosa parla Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima è un gioco d'azione a mappa aperta ambientato nel 1274 sull'isola di Tsushima, Giappone. Protagonista è Jin Sakai, un samurai che si ritrova a difendere la propria casa dall'invasione mongola (realmente avvenuta). La prima incursione dell'impero nemico sbaraglia però le forze nipponiche e Jin si ritrova da solo contro un intero esercito. Per riuscire a bloccare i mongoli e liberare suo zio, catturato durante la battaglia, Jin deve rinunciare al suo onore da samurai per usare tecniche più da shinobi.

La locandina dell'anime di Ghost of Tsushima

Leggende è invece una componente multigiocatore nella quale si devono completare una serie di missioni cooperative nelle quali si devono eliminare una serie di nemici demoniaci. Nel gioco principale non vi è una vera componente soprannaturale, ma l'immagine qui sopra e il fatto che l'anime sia sottotitolato Legends ci fa pensare che l'opera seguirà principalmente questa versione del mondo di gioco.

Ricordiamo anche che è in produzione un film di Ghost of Tsushima, quindi è possibile che l'anime abbia optato per adattare Legends per non sovrapporsi col lungometraggio. Infine, segnaliamo che sono appena stati annunciati anche il film di Horizon Zero Dawn e il film di Helldivers 2.