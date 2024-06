Il film di Ghost of Tsushima potrebbe accogliere un famoso attore visto in Shogun

Ad esempio, secondo un rumor di DanielRPK - noto leaker cinematografico - l'attore Hiroyuki Sanada che abbiamo recentemente visto in Shogun è in discussione per un ruolo all'interno del lungometraggio di Sony.

PlayStation è al lavoro su tanti prodotti extra-videoludici e uno di questi è il film di Ghost of Tsushima . Dopo il successo del videogioco è il momento di portare tali risultati anche sul grande schermo. Manca ancora molto all'arrivo, visto che non è stato scelto il cast per il momento, ma pian piano sono in arrivo novità.

Chi è Hiroyuki Sanada e quale ruolo potrebbe ottenere in Ghost of Tsushima

Hiroyuki Sanada ha dato il volto a Toranaga-sama in Shogun, ma è anche noto per i suoi ruoli in L'ultimo samurai, Sunshine e Lost. Inoltre, parlando sempre di adattamenti cinematografici di videogiochi, sarà presente nella ventura pellicola Mortal Kombat 2.

A sinistra, Hiroyuki Sanada in Shogun

Per quanto riguarda il potenziale ruolo all'interno del film di Ghost of Tsushima, non abbiamo conferme al momento, nemmeno dai rumor. Se dovessimo speculare, però, oseremmo affermare che Sanada sarebbe perfetto per il ruolo di Lord Shimura, lo zio e protettore del protagonista del videogioco, Jin Sakai.

Shimura è un vecchio samurai esperto e dai rigidi valori, centrale per la trama e per la crescita del protagonista. Dare un ruolo così importante a Sanada avrebbe perfettamente senso. Ricordiamo anche che l'uomo è presente in John Wick Capitolo 4, diretto da Chad Stahelski che sarà dietro la telecamera di Ghost of Tsushima.

