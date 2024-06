Qualcuno ha sbloccato Recall di Copilot su Windows 11 per farlo girare anche su hardware non supportati

Windows 11's Recall, una funzione AI avanzata, è stata sbloccata per funzionare su hardware non supportato grazie ad un tool chiamato Amperage.

Microsoft ha recentemente introdotto i PC Copilot Plus, progettati per sfruttare al massimo le nuove funzionalità AI di Windows 11. Tuttavia, gli appassionati di tecnologia sono già riusciti a sbloccare la funzione principale, Recall, per farla funzionare anche su hardware non ufficialmente supportato. Questo solleva questioni interessanti sul futuro delle funzionalità AI nei dispositivi Microsoft.

Cos'è la funzione Recall? Recall è una funzione avanzata di Windows 11 che utilizza modelli AI locali per catturare schermate di tutto ciò che si fa o si vede sul PC. Con questa funzione, gli utenti possono accedere a una timeline interattiva per cercare foto, documenti, conversazioni e altro ancora. Microsoft ha progettato Recall per funzionare sui nuovi PC Copilot Plus, dotati delle più recenti unità di elaborazione neurale (NPU). La funzione Recall Nonostante l'annuncio recente dei PC Copilot Plus, gli appassionati di Windows sono riusciti a sbloccare Recall su hardware più vecchi e non ufficiali. Lo strumento sviluppato si chiamerebbe Amperage, e abiliterebbe Recall su dispositivi con chip Qualcomm Snapdragon, processori SQ di Microsoft e chipset Ampere. Questo richiede ovviamente l'ultimo aggiornamento Windows 11 24H2, ma dimostra che le funzionalità AI avanzate possono funzionare anche su hardware meno recente.