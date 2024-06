Riven: abbiamo provato il remake 3D del seguito di Myst

Myst era un'avventura grafica con puzzle basati su degli ingegnosi meccanismi, che faceva ampio uso di scenari prerenderizzati e di filmati per coinvolgere il giocatore. Nemmeno a dirlo, qualche anno dopo, nel 1997, arrivò il seguito ufficiale, Riven, che puntava a espandere in ogni possibile direzione l'esperienza di Myst e che vendette anch'esso molto bene, piazzando 4,5 milioni di copie in tutto il mondo. Negli anni Myst è stato più volte rifatto e dopo il remake 3D del 2021 era chiaro che toccasse a Riven di essere modernizzato. Abbiamo quindi avuto modo di provare una demo del remake di Riven e di incontrare Rand Miller , che ci ha spiegato la filosofia che sta dietro al progetto.

La spinta tecnologica fu fondamentale per il diffondersi di contenuti multimediali nei videogiochi, tra filmati in formato full motion video (diventato proverbiale) e tracce audio della stessa qualità di quella che si trovava nei dischi veri e propri. Tra i massimi cantori di quello che fu un vero e proprio tsunami, capace di mandare in crisi tutto ciò che era stata l'industria in precedenza, ci furono i fratelli Miller (Rand e Robyn) che con Myst (1993) ottennero un successo enorme , vendendo circa sei milioni di copie (all'epoca una quantità gigantesca).

C'è stato un momento nella storia dei videogiochi, che possiamo far coincidere con l'affermarsi dei lettori CD in ambito PC e console, quindi negli anni a cavallo tra la prima e la seconda metà degli anni '90, in cui gli sviluppatori si sono improvvisamente ritrovati per le mani degli hardware di enorme potenza, quantomeno rispetto a tutto ciò che li aveva preceduti, e soprattutto una quantità di spazio d'immagazzinamento dati che floppy disk, cassette e cartucce avevano solo potuto sognare. I 700 MB dei CD-ROM sembravano sconfinati e in qualche modo andavano riempiti.

Cyan ha comunque dovuto rivedere alcuni aspetti di Riven, considerando il salto tecnologico, e ha allungato un po' l'esperienza, ma è stata estremamente attenta nei ritocchi, studiandoli a lungo prima di attuarli e renderli definitivi, per non creare contrasti e inconsistenze con l'esperienza originale . In effetti sin da subito si respira l'aria giusta, tra personaggi e scenari surreali, ricostruiti con grande attenzione per ricalcare quelli visti nel 1997, tanto che abbiamo riavviato il vecchio gioco per verifica e siamo rimasti stupiti dalla cura per i dettagli posta nel non tradire la visione originale. Riven era ed è ancora un luogo fuori dal tempo che sembra uscito da un racconto di Borges, tra isole che spuntano dal mare, grossi meccanismi il cui significato è inizialmente difficile da decifrare e la monorotaia che porta da una parte all'altra del mondo di gioco con un effetto che potremmo definire da montagne russe.

I puzzle

Come dicevamo, Riven inizia in modo identico, ma diverso dall'originale: il dialogo iniziale non è più un filmato, ma ci consente di esaminare i vari dettagli, quindi avviene lo stesso quando ci ritroviamo in prigione in attesa di essere liberati da uno strano personaggio, di cui sapremo di più nel corso dell'avventura. L'impatto non è più quello di un tempo, ma l'effetto nostalgia è molto forte, pur riuscendo al contempo a dare l'idea che ci troviamo di fronte a qualcosa di nuovo, che potrebbe valere la pena di vivere anche se si è finita l'avventura del 1997. È uno sguardo fresco su di una vecchia storia, com'è giusto che sia, utile anche per vedere gli enormi passi in avanti fatti in ambito tecnologico negli ultimi trent'anni.

Uno dei puzzle di Riven, ancora più fisico rispetto al passato

Detto questo, usciti di prigione abbiamo iniziato la ricerca del libro che ci è stato sottratto, indispensabile per liberare Catherine. Abbiamo girato un po' per l'area iniziale ritrovando luoghi familiari, ma dalla resa incredibile. Abbiamo fatto ruotare la prima stanza, quella degli scarabei d'oro e tutto ci è apparso naturale e perfettamente organico, come un tempo. Abbiamo sbloccato la porta di legno chiusa nella parte bassa dell'isola con uno stratagemma invece di passarci sotto come nell'originale e abbiamo capito che non ce la saremmo cavata solo ricalcando i passi fatti allora (alcuni puzzle sono simili ma diversi). Insomma, ci siamo goduti quella che abbiamo considerato quasi una gita per Riven, ammirando il livello di dettaglio generale, verificando il miglioramento dei feedback quando si azzecca l'azione giusta e godendoci un po' un genere che non va più molto per la maggiore, quello delle avventure classiche.