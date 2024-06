Riven ha una data d'uscita ufficiale: arriverà prima di quanto pensiate, insieme a una demo

Contemporaneamente, è stato annunciato l' arrivo della demo ufficiale . Sarà pubblicata in occasione dell'imminente Next Fest di Steam, che si terrà tra il 10 e il 17 giugno, quindi pochi giorni prima del lancio effettivo.

In occasione della presentazione alla stampa, lo studio di sviluppo Cyan Worlds ha svelato la data d'uscita ufficiale di Riven : il 25 giugno 2024. Come vedete, è davvero molto vicino e presto potremo giocare alla versione finale di questa attesissima avventura.

Usare il cervello

Riven è il seguito ufficiale di Myst, storica avventura punta e clicca che segnò profondamente il genere negli anni '90, grazie al modo in cui sfruttava le nuove tecnologie introdotte in quegli anni, CD-ROM su tutti. Riven racconta del salvataggio di Catherine, la moglie di Atrus, uno dei personaggi principali della serie, in un viaggio pieno di insidie e di puzzle da risolvere. Il remake 3D riprende l'originale con grande fedeltà, pur cambiando alcuni elementi in virtù delle nuove tecnologie usate, rese possibili dall'Unreal Engine 5.

Il gioco rimane comunque un'avventura pura, che richiederà un grande impegno da parte dei giocatori per essere portata a termine, con dei puzzle che riprendono quelli originali e altri che sono stati leggermente modificati, così da dare allo stesso tempo un'esperienza che sappia di antico, ma che sia comunque fresca per gli appassionati della serie. Il livello di difficoltà sarà quindi lo stesso, tanto che Riven richiederà, pensate un po', l'uso del cervello per essere finito.